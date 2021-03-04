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В России подвели итоги благотворительной акции "Ёлка желаний"

11:53
  • четверг
  • 04 марта 2021

Реализовать проект удалось благодаря большому числу неравнодушных граждан

В России подвели итоги ежегодной благотворительной акции "Ёлка желаний". Пресс-конференция состоялась в онлайн формате, передает "ТВ Центр".

Проект помогает исполнить заветные мечты людей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. На этот раз удалось исполнить желания более 13 с половиной тысяч человек. Эти цифры в два раза превышают показатели прошлой акции. Общая стоимость подарков составила 162 миллиона рублей. Как отметили организаторы, реализовать проект стало возможным благодаря большому количеству неравнодушных граждан.

"Всё больше и больше людей хотят, готовы участвовать в подобных благотворительных проектах. Становятся волонтёрами, оказывают посильную помощь. Этой такой самый главный и важный результат акции. Она популяризирует добровольчество. Приобщает к культуре взаимопомощи и соучастия. И делает хоть чуточку счастливее больше россиян, которым нужна помощь", - отметил генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

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