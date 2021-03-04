Как реставрировали дворец Монплезир в Петергофе

Пристальное внимание мастера уделили даже самым мелким деталям

Большое событие для Петергофа. Екатерининский корпус дворца Монплезир готовится принять историческую коллекцию, которая покидала парадные залы на время масштабной реставрации. Она длилась более двух лет - было важно не только сохранить здание от повреждений, но и вернуть интерьерам первозданный облик.

Повесить старинную люстру на высоту почти 8 метров — целая спецоперация. Сначала ее нужно собрать. Конструкция двухъярусная, две золотые ажурные чаши как будто парят одна над другой на изящных цепях.

Этот зал освещали 12 таких люстр — казалось бы, потолок должен рухнуть под их тяжестью. В этом хитрость итальянских мастеров 18 века. Люстры выполнены не из металла. Ангелы и цветы бумаги, смазанной мастикой из мела и глины. Фигурки прикреплены к деревянному каркасу и покрыты сусальным золотом.

Кроме люстр, дворцовые стены нужно украсить десятками золоченых светильников — такого не было в царское времена, это уже современные реалии. Помещения должны быть как можно лучше освещены, для удобства посетителей - 26 настенных бра. Оригиналы удалось эвакуировать в начале Великой Отечественной войны и их точные копии. Еще одна сверхсложная задача - занавесить огромные окна. Только ламбрекены - горизонтальная часть драпировки - почти 20 килограммов каждый. Плюс, шторы, которые еще в пути. Все воссоздано с исторической точностью. В Парадном зале - молочный с желтой окантовкой. Под охру стен и золото люстр и зеркальных рам. В Зеленой приемной — спокойная оливковая гамма. Кисти, аграманты, позументы - все ручная работа.

Обустройство интерьеров после реставрации — большое событие для Петергофа. Еще одна возможность наглядно рассказывать посетителям об истории России. Небольшой ярко-желтый особняк на берегу Финского залива - пристройка ко Дворцу Монплезир, где летом любил отдыхать Петр Первый. Флигель построили по приказу Елизаветы Петровны, но назвали Екатерининским - в честь ее невестки. Именно отсюда в июне 1762 года супруга Петра III тайно отправилась в Петербург, чтобы совершить дворцовый переворот и стать императрицей Екатериной Великой.

После революции 1917 года небольшой особняк был забыт, а во время Великой Отечественной почти разрушен. Впервые его пытались капитально реставрировать в конце 1980-х. Реставраторы восстановили историческую лепнину и роспись в технике гризайль — это когда орнамент выглядит объемным.

Потрет Екатерины II и еще более 700 экспонатов сейчас находятся на экспозиции в музее-заповеднике "Царицыно" в Москве, но вскоре должны вернуться на историческое место. Открытие дворца после реставрации запланировано к началу сезона знаменитых фонтанов в Петергофе в мае.

Анна Морозова, "ТВ Центр".

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