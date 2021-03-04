ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Как реставрировали дворец Монплезир в Петергофе

11:57
  • четверг
  • 04 марта 2021

Пристальное внимание мастера уделили даже самым мелким деталям

Большое событие для Петергофа. Екатерининский корпус дворца Монплезир готовится принять историческую коллекцию, которая покидала парадные залы на время масштабной реставрации. Она длилась более двух лет - было важно не только сохранить здание от повреждений, но и вернуть интерьерам первозданный облик.
Собянин осмотрел итоги реставрации здания посольства Бразилии в Москве

Повесить старинную люстру на высоту почти 8 метров — целая спецоперация. Сначала ее нужно собрать. Конструкция двухъярусная, две золотые ажурные чаши как будто парят одна над другой на изящных цепях.

Этот зал освещали 12 таких люстр — казалось бы, потолок должен рухнуть под их тяжестью. В этом хитрость итальянских мастеров 18 века. Люстры выполнены не из металла. Ангелы и цветы бумаги, смазанной мастикой из мела и глины. Фигурки прикреплены к деревянному каркасу и покрыты сусальным золотом.

Кроме люстр, дворцовые стены нужно украсить десятками золоченых светильников — такого не было в царское времена, это уже современные реалии. Помещения должны быть как можно лучше освещены, для удобства посетителей -  26 настенных бра. Оригиналы удалось эвакуировать в начале Великой Отечественной войны и их точные копии. Еще одна сверхсложная задача - занавесить огромные окна. Только ламбрекены - горизонтальная часть драпировки -  почти 20 килограммов каждый. Плюс, шторы, которые еще в пути. Все воссоздано с исторической точностью. В Парадном зале - молочный с желтой окантовкой. Под охру стен и золото люстр и зеркальных рам. В Зеленой приемной — спокойная оливковая гамма. Кисти, аграманты, позументы - все ручная работа.

Обустройство интерьеров после реставрации — большое событие для Петергофа. Еще одна возможность наглядно рассказывать посетителям об истории России. Небольшой ярко-желтый особняк на берегу Финского залива - пристройка ко Дворцу Монплезир, где летом любил отдыхать Петр Первый. Флигель построили по приказу Елизаветы Петровны, но назвали Екатерининским - в честь ее невестки. Именно отсюда в июне 1762 года супруга Петра III тайно отправилась в Петербург, чтобы совершить дворцовый переворот и стать императрицей Екатериной Великой.

После революции 1917 года небольшой особняк был забыт, а во время Великой Отечественной почти разрушен. Впервые его пытались капитально реставрировать в конце 1980-х. Реставраторы восстановили историческую лепнину и роспись в технике гризайль — это когда орнамент выглядит объемным.

Потрет Екатерины II и еще более 700 экспонатов сейчас находятся на экспозиции в музее-заповеднике "Царицыно" в Москве, но вскоре должны вернуться на историческое место. Открытие дворца после реставрации запланировано к началу сезона знаменитых фонтанов в Петергофе в мае.

Анна Морозова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Реставрация дворца Монплезир в Петергофе
Реставрация дворца Монплезир в Петергофе
Реставрация дворца Монплезир в Петергофе
Реставрация дворца Монплезир в Петергофе
Дворец Монплезир в Петергофе
Дворец Монплезир в Петергофе
Дворец Монплезир в Петергофе
Дворец Монплезир в Петергофе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.