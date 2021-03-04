Финансирование выделят в 2021 году

Подготовка к миссии на Венеру началась в России. Исследовать атмосферу планеты, ее поверхность и внутреннее строение будет космический аппарат "Венера-Д", сообщила заведующая лабораторией спектроскопии планетных атмосфер Института космических исследований РАН Людмила Засова.

"Началось. Речь идет об аванпроекте. Запуск должен быть в 2029 году", - сказала Засова.

Автоматическая межпланетная станция "Венера-Д" состоит из орбитального и посадочного аппаратов. Проект планировался как совместный, российско-американский. Однако "Роскосмос" в 2020 году заявил, что решено реализовывать его "в качестве независимого национального проекта без широкого привлечения международной кооперации".

Во времена СССР было осуществлено 10 успешных посадок на Венеру. В новом проекте "Венера-Д" будет использоваться базовая конструкция советской посадочной станции – та же, что в миссиях "Венера" и "Вега".

Информацию подтвердил и научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый. По его данным, финансирование на эскизное проектирование "Венеры-Д" будет выделено в 2021 году. На работы, которые продолжатся до 2025 года, потребуется около 550 миллионов рублей, передает РИА Новости.

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