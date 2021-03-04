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России из-за дефицита инкубационных яиц грозит нехватка мяса птицы

10:24
  • четверг
  • 04 марта 2021

Производители пожаловались на ситуацию в Минсельхоз

В России наблюдается дефицит яиц для инкубации и последующего выведения птиц. Крупнейшие производители отрасли пожаловались министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву на рост цен.

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Производители, покрывающие своей продукцией порядка 20% отечественного рынка мяса птицы, предупредили, что в скором времени могут сократить объемы выпускаемого товара. В первую очередь это затронет предприятия, которые не имеют своих репродукторов, а потому вынуждены закупать импортные инкубационные яйца.

По словам представителей отрасли, на сегодняшний день стоимость инкубационного яйца перевалила за 30 рублей за штуку, тогда как еще полгода назад стоило 16-17 рублей. Многие птицефабрики не могут позволить себе такие траты. Также производители отметили удорожание кормов и лизина.

В Минсельхозе подчеркнули, что в ведомство не поступала информация о случаях закрытия птицефабрик из-за проблем с поставками импортного яйца, передает "КоммерсантЪ".

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