Полиция начала проверку после госпитализации жены Павла Мамаева

Накануне она обвинила мужа в очередной измене

Московская полиция начала проверку по факту госпитализации жены футболиста Павла Мамаева. Об этом сообщил источник в столичных правоохранительных органах.

Как рассказал собеседник агентства "Москва", по предварительным данным, у Аланы Мамаевой диагностировано отравление снотворным препаратом "Имован". Сейчас полиция выяснят обстоятельства случившегося.

Накануне СМИ сообщили, что Алана Мамаева госпитализировали в НИИ имени Склифосовского. Девушку обнаружила в ее квартире подруга, она и вызвала скорую. По другим данным, полиции пришлось вскрывать дверь, так как Мамаева была одна дома и без сознания.

За день до этого Мамаева рассказала своим подписчикам в инстаграме о том, что уличила мужа в измене. По ее словам, новую возлюбленную Павел Мамаев нашел в Испании.

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