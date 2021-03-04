Объявлено о завершении первого этапа испытаний вакцины "Мир-19"

Препарат формирует иммунитет на клеточном уровне

Завершен первый этап скрининговых доклинических испытаний российской вакцины от коронавируса "Мир-19". Препарат разработан Федеральным медико-биологическим агентством.

"Закончен первый этап скрининговых доклинических исследований (специфическая иммуногенность, активация гуморального и Т-клеточного иммунитета, первичная безопасность)", - говорится в сообщении ФМБА на сайте стопкоронавирус.рф.

Глава ФМБА Вероника Скворцова ранее поясняла, что вакцина "Мир-19" воздействует не на S-белок, а на другие белковые компоненты вируса. Препарат способствует формированию иммунитета не через активацию антител, а на клеточном уровне. Скворцова подчеркнула, что клеточный иммунитет может держаться от 13 до 17 лет. Клинические испытания вакцины начнутся в июле 2021 года.

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