ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Объявлено о завершении первого этапа испытаний вакцины "Мир-19"

10:01
  • четверг
  • 04 марта 2021

Препарат формирует иммунитет на клеточном уровне

Завершен первый этап скрининговых доклинических испытаний российской вакцины от коронавируса "Мир-19". Препарат разработан Федеральным медико-биологическим агентством.
Отказывающихся от вакцинации россиян обвинили в "недостатке культуры"

"Закончен первый этап скрининговых доклинических исследований (специфическая иммуногенность, активация гуморального и Т-клеточного иммунитета, первичная безопасность)", - говорится в сообщении ФМБА на сайте стопкоронавирус.рф.

Глава ФМБА Вероника Скворцова ранее поясняла, что вакцина "Мир-19" воздействует не на S-белок, а на другие белковые компоненты вируса. Препарат способствует формированию иммунитета не через активацию антител, а на клеточном уровне. Скворцова подчеркнула, что клеточный иммунитет может держаться от 13 до 17 лет. Клинические испытания вакцины начнутся в июле 2021 года.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Сотрудник лаборатории
Сотрудник лаборатории
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.