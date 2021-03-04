Диетологи назвали безвредные для "ночного перекуса" продукты

Мясо нельзя есть ни в коем случае

Диетологи составили меню для любителей "ночного перекуса". Главное условие – продукты должны содержать легкоусвояемый белок.

Не стоит есть вечером или ночью птицу и мясо. Говядина, телятина и свинина особенно тяжелы для пищеварения в позднее время суток.

"Если съесть прямо мясо, оно наутро даст снижение аппетита или его отсутствие", — пояснила телеканалу "Звезда" врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова. Диетолог добавила: если уж очень хочется, то мясо можно употребить в виде детского питания, которое не "ляжет комом в желудке".

Правильный перекус, по словам Диановой, должен быть легким. Любителям пообщаться на сон грядущий с холодильником рекомендуют творог, кусок рыбы или рыбные котлеты, банан. Можно приготовить омлет с овощами – или же обойтись белковым коктейлем.

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