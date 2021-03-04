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Депутат МГД Николаева: Имеющие историко-архитектурную ценность дома будут сохранены в рамках реновации

10:41
  • четверг
  • 04 марта 2021

Это позволит сохранить исторический облик районов

Имеющие историческую и архитектурную ценность дома, вошедшие в программу реновации в Люблино, будут сохранены и приспособлены под общественное использование. Об этом сообщила председатель комиссии Мосгордумы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Елена Николаева. По ее словам, список домов, которые будут сохранены, дополняется.

"В него вошли еще 17 домов, в том числе яркий образец конструктивизма в районе Люблино. В обновленный список домов, которые имеют историко-архитектурную или градостроительную ценность, вошли два адреса в районе Люблино: ул. Кубанская, д. 16/2 и ул. Краснодарская, д. 5/115. Дом на пересечении ул. Люблинская и Краснодарская - это образец конструктивизма 30-х годов. Он входил в комплекс жилых домов для рабочих Литейно-механического завода и был передовым для того времени", - сказала Николаева.

Кроме того, будет сохранен жилой дом 1952 года на улице Кубанская. Он построен в стиле сталинский ампир и является частью архитектурного ансамбля в этом квартале и формирует симметричный створ улицы.

"Включение этих адресов в список позволит дать жителям квартиры в новом современном жилье, а здания использовать для общественных нужд, они продолжат служить людям. Предложения по использованию помещений могут быть разными: инициатива тут принадлежит общественности", - сказала Николаева, добавив, что районе Нагорный муниципальные депутаты предлагают разместить в историческом здании МФЦ, а в Зюзино рассматривают возможность открыть в историческом здании музыкальную школу.

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