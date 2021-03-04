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Россиянам пообещали стабилизацию цен на мясо птиц и яйца

11:05
  • четверг
  • 04 марта 2021

Это произойдет ближе к лету

Производство мяса птиц и яиц в России восстановится к маю. В Минсельхозе уверены, что это будет способствовать стабилизации цен на рынке.
В Минсельхозе назвали причины подорожания яиц

В ведомстве пояснили, что на сегодняшний день на российском рынке наблюдается дисбаланс спроса и предложения. С одной стороны, потребление этой продукции, как наиболее доступного источника животного белка, выросло. С другой – наблюдается некоторое сокращение производства из-за распространения болезней птиц.

"По оценке Минсельхоза, полное восстановление производства в отрасли ожидается к маю, что будет дополнительно способствовать стабилизации цен", - говорится в сообщении министерства.

В ведомстве напомнили, что вспышки птичьего гриппа наблюдаются и в странах Евросоюза -  основных поставщиках инкубационного яйца для российских бройлерных птицефабрик. Это также повлияло на объемы производимой продукции: ведь внутренние потребности России обеспечиваются на 80% за счет собственного производства, и 20% - за счет импорта.  Для снижения зависимости отрасли от импортных инкубационных яиц планируется стимулировать российских производителей, приводит сообщение Минсельхоза ТАСС.

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