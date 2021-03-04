В России коронавирусом заболели еще 11385 человек

Вылечились 16123 человека

В России за минувшие сутки выявили 11385 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 4290135.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, больше всего новых случаев выявлено в Москве - 2150. В Санкт-Петербурге за сутки заболели 986 человек, в Подмосковье - 693.

Выздоровели за сутки 16123 человека. Скончались 475 заболевших.

За весь период пандемии в России от коронавируса вылечились 3869857 человек. Общее число умерших достигло 87823.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, в России провели уже больше 112,1 миллиона тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по стране остаются 545920 человек.

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