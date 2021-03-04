Депутат МГД Перфилова: Задания для самопроверки в МЭШ помогают школьникам выработать полезные навыки

Парламентарий призвала не заставлять детей учиться насильно

Благодаря заданиям для самопроверки на платформе Московской электронной школы столичные ученики могут сформировать важные навыки самоконтроля, выразила уверенность депутат Мосгордумы, директор столичной школы №2098 Надежда Перфилова.

"Для педагога важно научить ребенка не только знаниям по предмету, но и метанавыкам, умению не заучить, но учиться. Это значит уметь анализировать информацию разными способами, планировать, коммуницировать с учителем и одноклассниками, уметь исправлять ошибки и повышать уровень подготовки. И один из важнейших навыков в этом ряду - это саморегуляция. Привычку к самоконтролю, самопроверке нужно формировать постоянно, с начальной школы. Именно поэтому онлайн-тестирование для самопроверки предлагается со 2 класса", - рассказала парламентарий.

Она отметила, что на сегодняшний день в разделе самодиагностики представлен широкий спектр заданий для самопроверки, а также всевозможные онлайн-тренажеры. Задания разделены на 4 уровня: стартовый, базовый, профильный и олимпиадный. Они помогают не только повторить пройденные темы, но также увидеть пробелы в знаниях и проработать сложные моменты. Задания регулярно пополняются, сейчас из уже свыше 5,8 тысяч.

Перфилова подчеркнула, что наибольшей популярностью пользуются задания по математике, которые запускали свыше 600 тысяч раз. Тренажеры по русскому языку запускали более 500 полумиллиона раз, также популярны химия и английский. Всего онлайн-тренажерами воспользовались 2,5 млн раз, что подтверждает востребованность сервиса, подчеркнула депутат.

Парламентарий добавила, что важно не заставлять ребенка выполнять задания насильно, а создать и закрепить привычку к самопроверке, не создавая негативного подкрепления и лишнего напряжения.

"Самопроверка должна стать для ребенка не поводом для стресса, но хорошей мотивацией пробовать и ошибаться, видеть свои трудности и смело двигаться дальше. Онлайн-режим, где на тебя не смотрят сверстники, учитель, родители, - это хороший механизм, у ребенка больше возможностей сосредоточиться и спокойно прорешать задачи. Так создается уверенность в своих силах, понимание, в чем ты хорош, а где есть ресурс для роста. Оценивать это объективно важно для человека в любом возрасте, и я горжусь такими учениками, которые умеют это распознать. Поэтому таких заданий на базе МЭШ должно быть много, они должны быть разнообразными и варьироваться по уровню сложности, формат будет развиваться и в дальнейшем", - резюмировала Перфилова.

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