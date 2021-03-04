ФСБ предотвратила теракт в Калининградской области

Задержанный вербовал местных жителей

В Калининградской области задержан россиянин, который планировал теракт. Об этом ТВЦ.RU сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Как рассказали в спецслужбе, задержанный готовил нападение на объект энергетики по мотивам ненависти к действующей власти. Кроме того, мужчина вербовал местных жителей для участия в террористической деятельности.

В ходе обысков у злоумышленника найдено самодельное взрывное устройство, инструкция по его изготовлению и компоненты для синтезирования взрывчатых веществ, а также материалы оскорбительного содержания в отношении российской власти.

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