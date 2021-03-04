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США потребовали от России выполнения американского закона о химоружии

11:41
  • четверг
  • 04 марта 2021

В этом случае санкций больше не будет

США не будут вводить новые санкции в отношении России, если та откажется от химического оружия. В заявлении госдепартамента отмечается, что ограничительные меры грозят Москве из-за "отравления" блогера Алексея Навального и будут введены на основании действующего в США закона о контроле за химическим и биологическим оружием от 1991 года.
МИД России ответил Вашингтону на обвинения в производстве химоружия

"Мы призываем Россию задекларировать и уничтожить необъявленную программу химического оружия под международным наблюдением", — заявил представитель госдепа.

Между тем Россия на 100% исполнила обязательства по Конвенции о запрещении химоружия, ликвидировав около 40 тысяч тонн отравляющих веществ – о чем в Москве неоднократно заявляли. Последний килограмм боевых отравляющих веществ был уничтожен 27 сентября 2017 года.

На днях Евросоюз ввел санкции за "нарушение прав человека" против четырех граждан России: повод - арест Навального. Позже примеру Брюсселя последовал Вашингтон. В МИД России пообещали США адекватный ответ на эти ограничения.

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