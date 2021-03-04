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Собянин упростил порядок получения социальных выплат для семей с детьми в Москве

12:00
  • четверг
  • 04 марта 2021

Теперь им не нужно предоставлять копии подтверждающих право на выплаты документов

Сергей Собянин упростил порядок получения социальных выплат семьями с детьми. Соответствующее распоряжение мэр Москвы подписал в четверг.

Теперь при подаче заявлений в электронном виде через портал госуслуг не нужно будет прикреплять сканы-копии документов, подтверждающих право на выплаты, отметили в столичной мэрии.

Изменения коснутся ряд выплат, в частности, дополнительного единовременного пособия в связи с рождением ребенка молодым семьям; ежемесячного пособия на ребенка малообеспеченным семьям; единовременной компенсационной выплаты при рождении ребенка и отдельных социальных выплат многодетным семьям. Кроме того, проще будет получить единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в срок до 20 недель беременности и социальные выплаты отдельным категориям семей с детьми в возрасте до трех лет.

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