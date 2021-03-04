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Близкие Маршала опровергли сообщения о госпитализации артиста

12:08
  • четверг
  • 04 марта 2021

Музыкант прошел плановый осмотр

Певец Александр Маршал чувствует себя хорошо, артист находится дома. Информация о его госпитализации не соответствует действительности, заявила супруга музыканта Наталья Минькова.
Александр Маршал попал в больницу

"У Александра был скачок давления, причем это случилось еще позавчера. Он дома, уже все хорошо", - сказала Минькова.

О госпитализации 63-летнего Маршала в "предынсультном состоянии" ранее сообщил Telegram-канал Mash. Однако Минькова утверждает, что певец посещал клинику для стандартного профилактического осмотра, передает ТАСС.

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