Депутат МГД Шарапова: Малоинвазивные технологии лечения сократят период реабилитации после операций

Она рассказала о достижениях столичных врачей

Малоинвазивные технологии лечения помогут пациентам быстрее проходить реабилитацию после проведенных операций, заявила депутат Мосгордумы и главный врач городской клинической больницы имени Виноградова Ольга Шарапова.

Она отметила, что сокращение времени пребывания в стационаре выгодно не только самому больному, но и другим пациентам, ожидающим врачебной помощи.

"Если человек проводит меньше времени в стационаре, значит, больница может быстрее принять следующего пациента и, в конечном счете, оказать помощь большему числу пациентов. Нельзя забывать и о психологическом комфорте пациентов: никому не нравится лежать в больнице, даже в удобной и современной, люди лучше себя чувствуют дома. Малоинвазивные технологии лечения позволяют дать им такую возможность без опасностей для здоровья, реабилитационный период после таких операций значительно сокращается", - считает Шарапова.

Она подчеркнула, что еще в 2019 году врачи из ГКБ имени Виноградова взяли на вооружение методику подкожной надподапоневротической лапароскопической пластики женщинам с диастазами прямых мышц и небольшими пупочными грыжами. От стандартной процедуры она отличается тем, что медик не входит в брюшную полость, а работает подкожно.

"Кроме того, наши специалисты освоили и минилапароскопию. Благодаря очень маленьким инструментам разрез делается всего 0,3 мм. Такие проколы даже не зашиваются и, конечно же, очень быстро заживают. Пациент может отправиться домой спустя несколько часов после операции", - подчеркнула Шарапова.

По ее словам, за прошедший год столичные хирурги и эндоскописты провели свыше 170 тысяч операций. При этом даже во время пандемии они продолжали работать с использованием самых совершенных технологий.

"Наши врачи непрерывно обучаются, осваивают новые способы проведения операций, и я могу только приветствовать такую тенденцию. Есть и другие изменения - благодаря повышению квалификации хирургов многие пациенты сегодня получают помощь в амбулаторных условиях, им нет нужды ложиться в стационар для незначительных вмешательств. Также существуют стационары кратковременного пребывания, которые тоже оказывают помощь многим пациентам", - резюмировала депутат.

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