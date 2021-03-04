Захарова определила цель введенных Вашингтоном санкций

Это часть глобальной политики сдерживания России

Соединенные Штаты проводят глобальную политику сдерживания России. И принятый на днях Вашингтоном очередной пакет антироссийских санкций – часть этой политики, в которую вовлечена и Европа, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Глобально мы видим процесс политики сдерживания в отношении нашей страны со стороны коллективного Запада во главе с США. У этого подхода есть различные формы реализации, различные методологии", - сказала Захарова в эфире радиостанции "Говорит Москва".

2 марта Евросоюз ввел санкции в отношении России - за "нарушение прав человека", выразившееся на сей раз в аресте Алексея Навального. Днем позже США его примеру последовали и США, внеся в черный список 14 организаций с формулировкой "за производство биологического и химического оружия".

Мария Захарова напомнила, что в арсенале Вашингтона не только односторонние санкции. Для достижения своих целей американская администрация использует и политическое давление, и вмешательство во внутренние дела, и кампании дезинформации.

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