Депутат МГД Мельникова: Реновационный дом в Нагатинском Затоне построят с применением BIM-моделирования

Они внедряются в столице с 2019 года

В Москве при строительстве домов для переселения по программе реновации жилфонда будут применяться технологии информационного моделирования. Об этом рассказала депутат Мосгордумы Ольга Мельникова.

Она рассказала, что технологии информационного моделирования внедряются в Москве с 2019 года. С их помощью строятся все социальные объекты, а теперь и жилые дома по программе реновации. По словам Мельниковой, жители, которым предстоит переезд, всегда волнуются, каким будет их дом, опасаются трудностей переезда и жизни в новостройке.

"Детальное, глубокое проектирование с помощью цифровых решений и высокий уровень контроля за работами, которые закладываются с применением BIM-моделей, помогут снять эти вопросы. Я вижу в этом большие перспективы не только для более качественной работы строителей, но и для роста осведомленности жителей о том, как будут меняться район, квартал", - заявила Мельникова.

Одним из домов, которые построят с применением современных технологий, станет дом на улице Судостроительная. В нем будет четыре секции, 110 квартир и подземная парковка.

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