ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Депутат МГД Мельникова: Реновационный дом в Нагатинском Затоне построят с применением BIM-моделирования

12:28
  • четверг
  • 04 марта 2021

Они внедряются в столице с 2019 года

В Москве при строительстве домов для переселения по программе реновации жилфонда будут применяться технологии информационного моделирования. Об этом рассказала депутат Мосгордумы Ольга Мельникова.

Она рассказала, что технологии информационного моделирования внедряются в Москве с 2019 года. С их помощью строятся все социальные объекты, а теперь и жилые дома по программе реновации.  По словам Мельниковой, жители, которым предстоит переезд, всегда волнуются, каким будет их дом, опасаются трудностей переезда и жизни в новостройке.

"Детальное, глубокое проектирование с помощью цифровых решений и высокий уровень контроля за работами, которые закладываются с применением BIM-моделей, помогут снять эти вопросы. Я вижу в этом большие перспективы не только для более качественной работы строителей, но и для роста осведомленности жителей о том, как будут меняться район, квартал", - заявила Мельникова.

Одним из домов, которые построят с применением современных технологий, станет дом на улице Судостроительная. В нем будет четыре секции, 110 квартир и подземная парковка.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Строительство многоэтажного дома
Строительство многоэтажного дома
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.