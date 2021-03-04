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Президент Эстонии призвала принять Россию "такой, какая она есть"

12:58
  • четверг
  • 04 марта 2021

Эстонский лидер обратилась к странам Балтии

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд обратилась к странам Балтии с просьбой не отказываться от диалога с Россией. Она призвала принять Россию такой, какая она есть.

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"Вовлечение не означает отказа от своих принципов. Я — за диалог, но в нем нужно быть твердыми и давать четкий посыл. В этом наша общая задача — работать с этими трудными вопросами", - считает эстонский лидер.

Кальюлайд подчеркнула, что Евросоюз, несмотря на все имеющиеся разногласия, продолжает сотрудничать с Россией в области обмена студентами и экологии, передает LTV.

Ранее в эстонском парламенте выступили против антироссийских санкций, а глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс допустила, что страна может сделать первый шаг и заявить о своей готовности ратифицировать эстонско-российский пограничный договор. В этом ее поддержала и президент страны.

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