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"Ваша поддержка нужна": Путин обратился к волонтерам движения "Мы вместе"

14:38
  • четверг
  • 04 марта 2021

Движение объединило 200 тысяч человек

В Кремле в четверг Владимир Путин встречается с волонтерами движения "Мы вместе", которые объединились прошлой весной, чтобы оказывать всю необходимую поддержку россиянам в период пандемии.
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Президент поздравил активистов с годовщиной, отметив - по зову души объединились люди разных взглядов, возрастов, профессий. Огромный вклад внесли представители бизнеса, несмотря на то, что в трудный период и сами нуждались в помощи, передает "ТВ Центр".

"Все это помогло охватить такой большой контингент людей, это много. Много людей, которые нуждались в поддержке и получили ее из ваших рук, напрямую из вашей души, можно сказать. Это дорогого стоит. 10 тысяч компаний, 5 миллионов человек. Но и само движение объединило 200 тысяч человек, это огромная армия просто. Армия людей, которая добровольно по зову сердца включилась в эту работу. Поэтому я вас поздравляю с годом совместной работы. Ваша работа нужна, ваша поддержка нужна, востребована, надеюсь, вы эту работу не оставите", - отметил Путин.

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