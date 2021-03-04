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Собянин осмотрел ход строительства станции метро "Пыхтино"

14:53
  • четверг
  • 04 марта 2021

Сама станция - мелкого заложения

Сергей Собянин в четверг осмотрел ход строительства будущей станции "Пыхтино" Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена.

Её возводят в районе одноимённой деревни. Платформа станет следующей после станции "Рассказовка" и улучшит транспортное обслуживание жителей Новой Москвы. Жёлтую ветку продлят за счёт ещё одной будущей станции - "Внуково". Всего длина нового участка с двумя новыми платформами составит чуть больше пяти километров, передает "ТВ Центр".

"Впервые в истории Москвы метро дойдет до аэропорта Внуково - это практический уникальный проект и в мировой практике. Мало где городское метро проходит до аэропортов. Практически таких проектов не существует. Проект сложный - это, по сути дела, продолжение Солнцевской ветки метро, которое мы построили", - отметил Собянин.

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