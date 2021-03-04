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Выставка народных художественных промыслов "Ладья" открылась в "Экспоцентре"

14:54
  • четверг
  • 04 марта 2021

Участие принимают ремесленники из 65 регионов

В Москве в выставочном комплексе "Экспоцентр" открылась ярмарка народных художественных промыслов "Ладья". Главная экспозиция - "Великая Отечественная война в произведениях художников и мастеров". На ней, помимо современных работ, представлены уникальные изделия, созданные в те годы, редкие архивные фотографии, картины.

Всего же ярмарка занимает площадь более 20 тысяч квадратных метров. В ней участвуют ремесленники из 65 российских регионов.

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Выставка-ярмарка народных художественных промыслов России "Ладья"
Выставка-ярмарка народных художественных промыслов России "Ладья"
Выставка-ярмарка народных художественных промыслов России "Ладья"
Выставка-ярмарка народных художественных промыслов России "Ладья"
Выставка-ярмарка народных художественных промыслов России "Ладья"
Выставка-ярмарка народных художественных промыслов России "Ладья"
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