Большая Ордынка стала комфортнее для пешеходов и водителей

ДТП с пострадавшими стало меньше

Из оживленной магистрали - в уютную зону для прогулок. На Большой Ордынке успешно завершился большой эксперимент. Последние несколько лет москвичи не спешили пользоваться этой улицей из-за большого потока машин и частых аварий. Чтобы сделать улицу комфортнее для всех, там решили убрать всего одну автомобильную полосу. Зато от таких перемен выиграли практически все.

Эксперимент длиной около двух километров. И ценой - минус одна полоса на улице Большая Ордынка. Хотели снизить скорость движения - так как расстояние от Кремля до Серпуховской площади многие ехали, как по вылетной магистрали. А здесь вокруг все-таки много прогулочных зон. Да и оставить машину было негде. Еще полгода назад здесь было всего 30 парковочных мест - теперь 130. А для велосипедистов добавили вторую полосу в сторону области. В итоге ЦОДД признал эксперимент удачным.

"За 4 месяца не зафиксировано ни одного ДТП с пострадавшими. Дополнительная велоинфраструктура повысила спрос, и количество велосипедистов увеличилось в два раза в будние дни и на 12 процентов в выходные. Количество парковочных сессий увеличилось на 65 процентов, если сравнивать август с сентябрем", - рассказал заместитель руководителя ЦОДД Артур Шахбазян.

Количество полос сократили, но при этом парадокс - общественный транспорт стал проезжать улицу на полторы минуты быстрее. Выиграли от новой разметки и пешеходы.

"Раньше было три полосы, которые нужно было перейти через Большую Ордынку. Скорость движения была большой, потому что улица напоминала хайвей. Поэтому, конечно, пешеходы не чувствовали себя в безопасности. На одну полосу стало меньше. Появился этот островок, который защищает пешеходов от высокой скорости, поэтому стало комфортней. При этом пропускная способность сильно не изменилась. А скорость движения приблизилась к 40-50 километров в час", - отметил автоэксперт Александр Шумский.

Полос меньше. Парковок больше. И это однозначно для центра города большой плюс. Разметка прерывистая. И парковаться можно, ориентируясь на длину кузова, а не ограничительных линий. К пунктиру на асфальте привыкли не сразу. Теперь практически вся левая сторона улицы занята автомобилями. Эксперимент хоть и признан удачным, для некоторых водителей он все же спорный. Ведь парковка - с левой стороны.

Выезды из прилегающих переулков на Большую Ордынку теперь сразу практически на середину проезжей части. Водителям приходится слева объезжать парковку, огороженную островками безопасности. Если справа от водителя на парковке стоят автомобили, то они частично перекрывают видимость и выезжать нужно очень медленно. Многие срезают траекторию и едут по разметке.

"Эти островки, которые сейчас нанесены в разметке, может быть, будут построены в бортовом камне, либо в каких-то других конструкциях. То, что вызывает вопрос у многих автомобилистов - это выезд на Большую Ордынку. Потому что, несмотря на то, что она односторонняя, голову нужно поворачивать не только направо, но и налево, потому что можно получить в бок от велосипедиста", - рассказал Александр Шумский.

Но это, уверяют автоэксперты, дело времени. Водители скоро привыкнут к активному велодвижению по городу, которое особенно усилилось с началом пандемии и увеличением количества курьеров.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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