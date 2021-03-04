В НИИ им. Склифосовского для операций используют новейшее 3D-оборудование

Камеру прикрепляют к хирургическому микроскопу

В НИИ имени Склифосовского прошли первые нейрохирургические операции с использованием 3D экранов. К хирургическому микроскопу прикрепляют камеру, которая напрямую проецирует трехмерное изображение, передает "ТВ Центр".

Любому присутствующему достаточно надеть специальные очки, и он уже участник процесса. Перед ним открывается объемное изображение структуры мозга и видны любые движения скальпеля. Такое оборудование помогает в обучении специалистов.

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