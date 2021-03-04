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Политех пригласил детей мигрантов на творческие занятия

16:03
  • четверг
  • 04 марта 2021

Анимация помогает погрузиться в чужую культуру

Создать мультфильм и выучить русский. Детям мигрантов, которые живут в столице, теперь проще адаптироваться к новой среде. Политех как раз для этой цели открыл новую и студию "Облака разных размеров". Там бесплатно изучают музейные экспонаты, осваивают компьютерную графику, а ещё рисуют анимацию, причём сюжеты придумывают сами, расширяя словарный запас.

Эти дети уже знают, что такое внутрикадровый монтаж. Занятия мультипликацией для детей мигрантов в Политехническом музее. Младшая группа рисует свои истории – кадр за кадром. Жанры у всех разные.

На базе Политеха создаётся модель комьюнити-центра, чтобы помочь людям с опытом миграции и беженцам интегрироваться в общество. Арвина учила язык самостоятельно, пока работала. Для её сына русский стал вторым родным тоже не сразу.

Детям, кстати, изучение языков даётся проще, чем взрослым. А творческая составляющая делает этот процесс ещё и интересным. Поэтому на курсах Политеха изучают язык и культуру России и в классах, и среди экспонатов – это расширяет и словарный запас, и кругозор.

Универсальная автоматическая цифровая вычислительная машина "Урал" рассчитала полёт первого искусственного спутника земли. Оперативная память – 4,5 Кб. Без теории в создании визуального контента - никуда. И пока младшие слушают о космических приключениях Белки и Стелки – для вдохновения, старших проверяют на сообразительность. Например, зачем старому телевизору линза с водой?

Анимация помогает погрузиться в чужую культуру. Одни дети стесняются своего уровня владения языком, другие просто не готовы описать пережитое словами. Нарисованная история может быть немногословной, или вообще без слов – и всё равно все поймут, что хотел сказать автор.

Группы на курсах Политеха небольшие - чтобы общение было комфортным. Сейчас их четыре – две для младшего возраста и две для подростков. К открытию музея они станут инклюзивными – дети иностранцев будут заниматься с московскими школьниками, это продолжит социализацию.

Александра Панина, "ТВ Центр".

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