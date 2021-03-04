Реставрация Дома Мельникова начнется весной 2022 года

Что предстоит сделать и закроют ли дом для посетителей на время работ?

Дом Мельникова в центре Москвы начнут реставрировать будущей весной. Необычный особняк - вершина творчества знаменитого архитектора - построен более века назад. С тех пор зданием серьёзно никто не занимался. Памятник пришёл в плачевное состояние и начал разрушаться. Но его ещё можно спасти.

Шедевр авангарда Дом-музей Константина Мельникова к реставрации готов! Проведенное масштабное обследование, в котором принимали участие и иностранные специалисты, развеяло основные мифы. В первую очередь, что существуют гидрогеологические риски. Оказалось, дом весьма устойчив. И несущие конструкции его тоже сохранились хорошо. Впрочем, сложностей реставраторов ждёт немало, отмечает "ТВ Центр".

"На потолке мы прекрасно читаем трещины в штукатурке, которые не опасны сейчас, но могут быть опасны чуть позже. Поэтому, конечно же, эту проблему, нужно будет решать", - рассказал директор музея Константина и Виктора Мельниковых Павел Кузнецов.

Витраж - одно из главных украшений дома - требует к себе особого отношения. "Вода текла на балку, на которую фактически опирается витраж, из-за этого происходило намокание нижнего пояса витража и фактически нижний брус обвязочный - он превратился сегодня в труху. Безусловно, мы будем этот витраж сохранять, мы не будем его заменять на новый", - говорит основатель архитектурного бюро "Рождественка", руководитель проекта сохранения Дома Мельникова Наринэ Тютчева.

Две другие важные проблемы связаны с необычной конструкцией дома и его инженерных систем. Это сейчас здесь центральное отопление, а при Мельникове было весьма остроумное - воздушное. Реставраторам придется искать новое оптимальное решение, чтобы согреть дом. И оригинальным межэтажным перекрытиям-мембранам тоже требуется бережная реставрация. Дом-то принципиально построен без подпорок и колонн.

Большой объем работ предстоит и снаружи. С фасадов уберут всю штукатурку - она более позднего времени. Восстановят историческую, используя рецепты самого архитектора Мельникова. Главное, что Музею удалось найти инвестора. И уже в ближайшее время будет разработан проект реставрации. К работам приступят в 2022-м году, но закрывать Дом Мельникова для посетителей при этом не планируют.

Планируют, что реставрационные работы продлятся до конца 2024-го года. А параллельно хотят еще и начать процедуру по включению Дома Мельникова в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"