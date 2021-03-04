Медведь Пельмень из Московского зоопарка стал чаще гулять на свежем воздухе

Чувствует себя он прекрасно

В Московском зоопарке медведь-губач по кличке Пельмень почуял весну и вышел прогуляться по вольеру. Значит, холода в городе точно ненадолго.

Вообще эти жители южных широт в спячку не впадают. С наступлением холодов Пельмень прячется во внутреннем вольере. Иногда выглядывает проверить, не потеплело ли. И вот теперь он почти всё время проводит на свежем воздухе, передает "ТВ Центр".

Бегать и кувыркаться возраст уже не позволяет, но спокойный моцион явно идёт Пельменю на пользу. Он строен, мускулист и вальяжен. Никуда не торопится и подолгу созерцает талый снег.

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