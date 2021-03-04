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Мишустин потребовал разобраться с выплатами пострадавшему бизнесу Тувы

13:11
  • четверг
  • 04 марта 2021

Три тысячи предпринимателей не получили помощи

Три тысячи представителей малого и среднего бизнеса Тувы остались без поддерживающих выплат в дни пандемии. В причинах такого положения дел предстоит разобраться главе Минэкономразвития Максиму Решетникову. Поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин.
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"Я дам соответствующее поручение министру экономического развития, чтобы он провел всесторонний анализ причин, по которым не воспользовались этой помощью предприниматели Тувы", - сказал Мишустин на встрече с главой Тувы Шолбаном Кара-оолом.

Глава республики сообщил, что в Туве на сегодняшний день насчитывается 7 тысяч представителей малого и среднего бизнеса. Возможной причиной того, что 3 тысячи из них были вынуждены приостановить работу, Кара-оол назвал недостаточную информированность. Мишустин, в свою очередь, подчеркнул: предстоит наверстать упущенное, сделать все возможное, чтобы число предпринимателей в республике не уменьшалось, передает ТАСС.

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