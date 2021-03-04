Супруг Елизаветы II перенес операцию на сердце

99-летний принц Филипп находится в больнице в Лондоне

Супруг британской королевы Елизаветы II герцог Эдинбургский Филипп перенес в среду кардиологическую процедуру, теперь его ждет период реабилитации в больнице.

"Вчера герцог Эдинбургский перенес оказавшуюся успешной процедуру в связи с существующим у него заболеванием сердца в больнице святого Варфоломея. Его Королевское Высочество будет оставаться в больнице еще несколько дней для лечения, отдыха и восстановления сил", - сообщили во дворце.

Принца Филиппа госпитализировали 16 февраля по рекомендации врачей из-за обнаруженной инфекции. 1 марта его перевели из лондонской больницы им. короля Эдуарда VII в госпиталь Святого Варфоломея. Отмечается, что инфекцию пока так и не вылечили. При этом во дворце заявили, что болезнь не связана с коронавирусом, передает ВВС.

Сразу после госпитализации принца Филиппа принцу Гарри и его семье рекомендовали срочно вернуться в Лондон, чтобы успеть попрощаться с дедушкой. Об этом сообщило издание The Royal Observer со ссылкой на осведомленные источники.

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