ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Супруг Елизаветы II перенес операцию на сердце

14:03
  • четверг
  • 04 марта 2021

99-летний принц Филипп находится в больнице в Лондоне

Супруг британской королевы Елизаветы II герцог Эдинбургский Филипп перенес в среду кардиологическую процедуру, теперь его ждет период реабилитации в больнице.
Принц Гарри признался в страхе повторить судьбу принцессы Дианы

"Вчера герцог Эдинбургский перенес оказавшуюся успешной процедуру в связи с существующим у него заболеванием сердца в больнице святого Варфоломея. Его Королевское Высочество будет оставаться в больнице еще несколько дней для лечения, отдыха и восстановления сил", - сообщили во дворце.

Принца Филиппа госпитализировали 16 февраля по рекомендации врачей из-за обнаруженной инфекции. 1 марта его перевели из лондонской больницы им. короля Эдуарда VII в госпиталь Святого Варфоломея. Отмечается, что инфекцию пока так и не вылечили. При этом во дворце заявили, что болезнь не связана с коронавирусом, передает ВВС.

Сразу после госпитализации принца Филиппа принцу Гарри и его семье рекомендовали срочно вернуться в Лондон, чтобы успеть попрощаться с дедушкой. Об этом сообщило издание The Royal Observer со ссылкой на осведомленные источники.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Герцог Эдинбургский Филипп
Герцог Эдинбургский Филипп
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.