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В Кремле оценили обострение ситуации в Донбассе

13:41
  • четверг
  • 04 марта 2021

Москва рассчитывает, что "нормандский формат" использует свое влияние

Напряжение на линии соприкосновения в Донбассе растет. Москва рассчитывает, что все партнеры по "нормандскому формату" используют свое влияние, чтобы эскалация не перешла опасную черту, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков: Россия продолжит помогать Донбассу

"Рассчитываем, что все наши партнеры по "минской четверке" тоже будут обращать внимание на рост напряженности на линии соприкосновения и использовать свое влияние с тем, чтобы не дать этой эскалации перейти через опасную черту", - сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что обстрелы территорий самопровозглашенных республик со стороны ВСУ участились. Он пояснил, что под "красной чертой" в Кремле понимают возобновление полномасштабных боевых действий. Если Киев ее все же перейдет, в Москве будут приняты необходимые решения – но после дополнительного анализа, передает ТАСС.

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