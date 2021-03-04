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Американские системы ПВО в Ираке показали нулевую эффективность

14:16
  • четверг
  • 04 марта 2021

Вывод сделан после недавней атаки на базу Айн аль-Асад

Недавняя ракетная атака на американскую авиабазу базе Айн аль-Асад в Ираке показала, что зенитные пушечные комплексы C-RAM действуют с нулевой эффективностью. К такому выводу пришли эксперты Telegram-канала "Военный обозреватель" по итогам анализа обстрела.
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3 марта системы противовоздушной обороны на американской базе Айн аль-Асад были задействованы для защиты от ракетного обстрела. Десять ракет все же попали в цель и повредили объекты базы. Как выяснилось, огонь велся с расстояния примерно восьми километров от Айн аль-Асад.

Военные США позже обнаружили в окрестностях базы сгоревший пикап с самодельной пусковой установкой, из которой обстреливали американских военных. Максимальная загрузка этой установки - как раз десять ракет. То есть, отмечают эксперты, эффективность атаки составила 100%. А коэффициент полезного действия американской ПВО, по заключению "Военного обозревателя", оказался равен нулю.

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