Мультсериал "Симпсоны" продлили еще на два сезона

Зрителей ждет много сюрпризов

Создатели мультсериала "Симпсоны" совместно с телеканалом Fox приняли решение продлить культовый проект еще на два сезона. В результате "Симпсоны" будут насчитывать 757 эпизодов.

"Мы планируем много больших сюрпризов. Гомер потеряет волосы, Милхаус получит контактные линзы, а Барт в тридцать третий раз отметит свой десятый день рождения", - раскрыл тайну создатель проекта Мэтт Гроунинг.

Отмечается, что в этом году, 21 марта, на экраны выйдет юбилейная 700-я серия "Симпсонов", которая попадает в 32-й сезон. Он стартовал в сентябре прошлого года. 34-й сезон начнут транслировать лишь в 2023 году, передает Variety.

Первая серия "Симпсонов" была выпущена в 1989 году, в результате мультсериал оказался самым продолжительным за всю историю.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"