Путин определил условие для окончательной победы над COVID-19

Заболеваемость в России снижается, отметил президент

Владимир Путин назвал условие, необходимое для окончательной победы над коронавирусом. Президент России убежден, что этого можно достичь лишь объединенными усилиями всех стран. Глава государства отметил, что заболеваемость в России снижается, однако работа еще не завершена.

"Несмотря на то, что пандемия потихонечку снижается, вызовов еще для нас много, и они весьма опасный характер носят", - сказал Путин на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе".

Президент рассчитывает, что добровольцы продолжат свою деятельность. Путин подчеркнул, что поддержка волонтеров по-прежнему необходима. Российский лидер признался, что испытывал сильные эмоции, наблюдая за работой добровольцев – тем более, что это движение объединило людей самых разных взглядов, возрастов и профессий, передает РИА Новости.

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