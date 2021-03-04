Регулятор Евросоюза начал экспертизу "Спутника V"

Ранее препарат одобрили в двух странах ЕС

Комитет по лекарственным средствам для медицинского применения Европейского агентства начал экспертизу разработанной в центре имени Гамалеи вакцины от коронавируса "Спутник V", передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Специалисты оценят соответствие вакцины стандартам Евросоюза в сферах безопасности, эффективности и качества.

"Рассмотрение итоговой заявки должно занять меньше времени, чем обычно", - уточняется в сообщении.

Связано это с тем, что в ходе последовательной экспертизы "Спутника V" уже была проделана большая работа.

На сегодняшний день "Спутник V" зарегистрировали в 42 странах (в том числе - в двух из ЕС) с общим населением свыше 1,1 миллиарда человек.

"Спутник V" - первая в мире зарегистрированная вакцина от COVID-19. Согласно результаты третьей фазы ее клинического исследования, эффективность препарата составляет 91,6%.

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