ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Регулятор Евросоюза начал экспертизу "Спутника V"

14:41
  • четверг
  • 04 марта 2021

Ранее препарат одобрили в двух странах ЕС

Комитет по лекарственным средствам для медицинского применения Европейского агентства начал экспертизу разработанной в центре имени Гамалеи вакцины от коронавируса "Спутник V", передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора.

В Австрии планируют наладить производство "Спутника V"
Украина обиделась на Словакию за шутку об обмене Закарпатья на "Спутник V"

Специалисты оценят соответствие вакцины стандартам Евросоюза в сферах безопасности, эффективности и качества.

"Рассмотрение итоговой заявки должно занять меньше времени, чем обычно", - уточняется в сообщении.

Связано это с тем, что в ходе последовательной экспертизы "Спутника V" уже была проделана большая работа.

На сегодняшний день "Спутник V" зарегистрировали в 42 странах (в том числе - в двух из ЕС) с общим населением свыше 1,1 миллиарда человек.

"Спутник V" - первая в мире зарегистрированная вакцина от COVID-19. Согласно результаты третьей фазы ее клинического исследования, эффективность препарата составляет 91,6%.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Лаборатория
Лаборатория
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.