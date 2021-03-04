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Кремль ответил США на призыв уничтожить химоружие

15:07
  • четверг
  • 04 марта 2021

Россия добросовестно исполняет требования соответствующей конвенции

В Вашингтоне накануне заявили, что новые санкции против России вводятся из-за того, что та якобы применила против собственных граждан химическое оружие. На обвинения американской стороны ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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"Россия уже много лет назад заявила и верифицировала уничтожение всего химического оружия на своей территории. Никакого химического оружия у России нет", - подчеркнул кремлевский спикер, которого цитирует ТАСС.

Песков при этом добавил, что в Кремле ожидают выполнения этой конвенции от "некоторых наших визави".

По словам пресс-секретаря главы государства, на территории Соединенных Штатов химическое оружие остается, так что подобные обвинения выглядят попыткой безуспешно камуфлировать политику на дальнейшее сдерживание Москвы.

Санкции США связаны с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального. За океаном считают, что он был отравлен сотрудниками ФСБ. Москва же не раз подчеркивала, что российские специалисты не нашли в анализах оппозиционера следов отравления, а спецслужбы Германии, где проходил лечение Навальный, отказываются делиться результатами собственных исследований, на основании которых выдвигаются обвинения.

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