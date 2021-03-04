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Плющенко назвал "большим уроком" уход Косторной к Тутберидзе

15:44
  • четверг
  • 04 марта 2021

Фигуристка вернулась к прежнему тренеру

Евгений Плющенко подтвердил, что 17-летняя фигуристка Алена Косторная действительно покинула его академию и вернулась к тренеру Этери Тутберидзе.

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"Алена приходила к нам в академию работать с Сергеем Александровичем Розановым, и я ее консультировал как второй тренер, так как работаю с Александрой Трусовой, которая шла ко мне изначально", - объяснил спортсмен.

Он отметил, что девушка оказалась в академии в сложный период. Она переболела коронавирусной инфекцией, из-за чего без малого два месяца восстанавливала здоровье и не могла тренироваться. При этом Косторная просила не распространяться о ее здоровье, признался Плющенко.

"Для нашей академии на будущее это будет большим уроком. Я теперь буду отвечать только за тех спортсменов, которых тренирую лично, а также подписывать документы, по которым у спортсменов есть не только права, но и обязанности", - подчеркнул фигурист.

Он пожелал девушке новых побед и добавил, что "она продолжает оставаться классной спортсменкой", передает ТАСС.

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