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Песков разъяснил высказывание Путина о "хорьковых" целях

15:08
  • четверг
  • 04 марта 2021

Днем ранее глава государства выступил на коллегии МВД

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Путина о "хорьковыми" целях тех, кто втягивает детей в совершение преступлений.
Путин рассказал о попытках использовать детей в "хорьковых целях"

"Он говорил о тех, кто призывает детей выходить на улицы, нарушая законы, участвовать в неразрешенных акциях. Именно об этих людях говорил Путин", - приводит слова Пескова ТАСС.

Кремлевский спикер добавил, что также глава государства отсылался к тем, кто провоцирует в социальных сетях суицидальные наклонности в подростках.

В среду российский лидер выступил на коллегии Министерства внутренних дел. Президент подчеркнул, что правоохранительные органы должны оперативно реагировать на втягивание несовершеннолетних в незаконные уличные мероприятия. Кроме того, необходимо следить за продвижением неприемлемого контента в интернете.

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