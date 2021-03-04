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Путин отметил безопасность и эффективность российских вакцин от коронавируса

15:10
  • четверг
  • 04 марта 2021

Более двух миллионов россиян уже сделали себе прививки двумя компонентами препарата

Президент России Владимир Путин назвал российские вакцины от коронавируса наиболее безопасными и эффективными в мире.

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"Действительно, есть чем гордиться, имея в виду то, что наши вакцины являются наиболее безопасными и наиболее эффективными в мире", - сказал президент в четверг на встрече с волонтерами акции "Мы вместе".

По данным главы государства, более двух миллионов россиян уже сделали себе прививки от коронавируса двумя компонентами. Еще столько пока получили один компонент.

Путин отметил, что на данный момент решены не все вопросы с логистикой и организацией прививочных пунктов. Так, в девяти регионах России еще не приступали к вакцинации, передает РИА Новости.

В 2020 году в России были зарегистрированы две вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции. В августе регистрацию прошел препарат "Спутник V" (Гам-Ковид-Вак), созданный Центром имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, а в октябре - вакцина новосибирского центра "Вектор" - "ЭпиВакКорона". В феврале 2021 года в России зарегистрировали третью вакцину от коронавируса "КовиВак", которую разрабатывал Федеральный научный центр исследований и разработки имени М. П. Чумакова РАН.

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