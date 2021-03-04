ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Захарова рассказала о Лаврове на работе и в жизни

15:42
  • четверг
  • 04 марта 2021

Она поведала о творческих хобби министра

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова рассказала, чем поведение министра иностранных дел Сергея Лаврова на работе отличается от того, какой он в жизни. Дипломат отметила, что ее начальник – очень творческий человек.
Мария Захарова рассказала, как подбирает гардероб

"Сочетание высочайшего уровня профессионализма, уникальный профессионал и при этом настоящий человек. Это сочетание, которое нечасто встречается в наши дни", - охарактеризовала Захарова Лаврова.

Она подчеркнула, что хоть Лавров и проводит на работе буквально всю жизнь, он находит время и на хобби, среди которых написание стихов и музыка.

"Это у меня хобби и несерьезные эмоциональные строки рождаются, а у него — настоящая поэзия. Мы публиковали его стихи в "Русском пионере", еще были стихи у него опубликованы, он их исполняет под гитару", - поделилась официальный представитель МИД.

Дипломат вспомнила, что раньше Лавров часто исполнял песни на неформальных капустниках в присутствии министров из других стран. По словам Захаровой, в России исторически сложилось, что дипломаты увлекались написанием пьес, стихов и литературных произведений.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Сергей Лавров и Мария Захарова
Сергей Лавров и Мария Захарова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.