Захарова рассказала о Лаврове на работе и в жизни

Она поведала о творческих хобби министра

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова рассказала, чем поведение министра иностранных дел Сергея Лаврова на работе отличается от того, какой он в жизни. Дипломат отметила, что ее начальник – очень творческий человек.

"Сочетание высочайшего уровня профессионализма, уникальный профессионал и при этом настоящий человек. Это сочетание, которое нечасто встречается в наши дни", - охарактеризовала Захарова Лаврова.

Она подчеркнула, что хоть Лавров и проводит на работе буквально всю жизнь, он находит время и на хобби, среди которых написание стихов и музыка.

"Это у меня хобби и несерьезные эмоциональные строки рождаются, а у него — настоящая поэзия. Мы публиковали его стихи в "Русском пионере", еще были стихи у него опубликованы, он их исполняет под гитару", - поделилась официальный представитель МИД.

Дипломат вспомнила, что раньше Лавров часто исполнял песни на неформальных капустниках в присутствии министров из других стран. По словам Захаровой, в России исторически сложилось, что дипломаты увлекались написанием пьес, стихов и литературных произведений.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"