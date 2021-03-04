ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Академик Черский" присоединится к укладке труб "Северного потока-2"

15:16
  • четверг
  • 04 марта 2021

Судно направилось в Калининград для испытаний

Трубоукладчик "Академик Черский" присоединится к работе по укладке труб газопровода "Северный поток-2" в водах Дании. Судно отправилось из немецкого порта Висмар в Калининград для испытаний.
Дания пообещала достроить "Северный поток-2" в своих водах к концу апреля

"Трубоукладочное судно "Академик Черский" вышло из порта Висмар и направилось в район Калининграда для проведения ходовых и предэксплуатационных испытаний. После их завершения судно приступит к трубоукладочным работам в исключительной экономической зоне Дании", - сообщил оператор проекта Nord Stream 2 AG.

"Академик Черский" может наряду с баржей "Фортуна" достроить "Северный поток 2". Судно простояло более месяца в немецком порту Висмар, однако теперь покинуло его и направилось в сторону недостроенной части газопровода. Там уже работает трубоукладчик "Фортуна", напоминает РИА Новости.

Оператор проекта сообщил, что направил необходимое уведомление в Морское управление Дании. Все работы будут проводиться в соответствии с полученными разрешениями, подчеркнули в компании.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Трубоукладочное судно "Академик Черский"
Трубоукладочное судно "Академик Черский"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.