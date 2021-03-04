"Академик Черский" присоединится к укладке труб "Северного потока-2"

Судно направилось в Калининград для испытаний

Трубоукладчик "Академик Черский" присоединится к работе по укладке труб газопровода "Северный поток-2" в водах Дании. Судно отправилось из немецкого порта Висмар в Калининград для испытаний.

"Трубоукладочное судно "Академик Черский" вышло из порта Висмар и направилось в район Калининграда для проведения ходовых и предэксплуатационных испытаний. После их завершения судно приступит к трубоукладочным работам в исключительной экономической зоне Дании", - сообщил оператор проекта Nord Stream 2 AG.

"Академик Черский" может наряду с баржей "Фортуна" достроить "Северный поток 2". Судно простояло более месяца в немецком порту Висмар, однако теперь покинуло его и направилось в сторону недостроенной части газопровода. Там уже работает трубоукладчик "Фортуна", напоминает РИА Новости.

Оператор проекта сообщил, что направил необходимое уведомление в Морское управление Дании. Все работы будут проводиться в соответствии с полученными разрешениями, подчеркнули в компании.

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