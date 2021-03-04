Путин предупредил, что интернет может разрушить общество изнутри

Мировая Сеть должна подчиняться моральным законам общества

В ходе встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе" президент России Владимир Путин высказался на тему потенциальной опасности интернета.

"Интернет уже проник во все сферы нашей жизни, и по большому счету он должен все-таки подчиняться даже не просто формальным законам, юридическим правилам, но и моральным законам общества, в котором мы живем", - приводит слова главы государства ТАСС.

Как подчеркнул президент, если отпустить интернет на самотек, общество начнет разрушаться изнутри. По его словам, в Сети активно распространяются не только призывы участвовать в незаконных акциях, но и детская порнография, наркотики и проституция.

"И всегда это источник использования детей как источник получения прибыли, как ни странно, в том числе и при подталкивании несовершеннолетних, подростков к суицидам, к самоубийствам", - уточнил глава государства.

Во время той же встречи российский лидер назвал условие для окончательной победы над пандемией коронавирусной инфекции. Этого можно достичь лишь объединенными усилиями всех стран, отметил Путин, добавив, что заболеваемость в России снижается, но работа еще не завершена.

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