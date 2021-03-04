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Москвичей предупредили о "ныряющем циклоне" в праздники

15:34
  • четверг
  • 04 марта 2021

7 марта ожидаются снежные заносы и гололедица

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, чего жителям столицы ожидать от погоды в ближайшие выходные дни.

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"Наиболее неблагоприятный день - это 7 марта. Так называемый "ныряющий циклон" приведет к тому, что ночные температуры будут минус 7 - минус 9, днем несколько потеплеет", - приводит слова синоптика РИА "Новости".

Он добавил, что в этот день также ожидаются снежные заносы и гололедица.

8 марта будет идти небольшой снег, столбики термометров покажут минус 7-12 ночью и минус 4-9 днем.

Затем же случится существенное похолодание. 9 марта метеорологи прогнозируют снег и температуру от минус 8-13 градусов.

"Ныряющим” называют циклон, идущий с севера, то есть, если смотреть на карту, вниз с верхней ее части.

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