ООН обвинила США в нарушении прав человека в России

Это результат действия односторонних санкций

Соединенные Штаты используют внутренний режим чрезвычайного положения для введения внешних санкций. Эти односторонние действия нарушают широкий спектр прав человека в России, а также во многих других странах, заявили эксперты Организации Объединенных Наций.

"Санкции, введенные США на основании объявленного чрезвычайного положения, нарушают широкий спектр прав человека в Китае, на Кубе, в Гаити, Иране, Никарагуа, Российской Федерации, Сирии, Венесуэле, Зимбабве и других странах по всему миру. Это права на свободу передвижения, объединения, надлежащую правовую процедуру", - говорится в заявлении экспертов ООН.

Подчеркивается, что введенные ограничения лишают людей права на справедливое судебное разбирательство и презумпцию невиновности. Нарушаются экономические и социальные права, а также само право на жизнь.

Документ поясняет, что внутреннее законодательство разрешает президенту США объявлять режим чрезвычайного положения – а тот, в свою очередь, дает право вводить санкции "на основании угроз национальной безопасности". Американские лидеры прибегают к этим мерам и тогда, когда внешняя политика или экономика США сталкивается с угрозами, передает РИА Новости.

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