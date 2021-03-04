ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Почему я не гепард": Самойлова рассказала, что ненавидит в материнстве

16:01
  • четверг
  • 04 марта 2021

Модель поделилась подробностями личной жизни

Жена рэпера Джигана и многодетная мать Оксана Самойлова призналась, что ей больше всего не нравится в материнстве. 32-летняя девушка – мама четверых детей.

Анна Седокова объяснила, почему ушла с программы Максима Галкина
Жена Павла Мамаева опровергла попытку суицида

Самойлова заявила, что устает отвечать на "необъяснимые" вопросы детей. "Этот пункт заслуживает отдельной слезы. Типа: "Мам, а почему я не могу стать птицей? Мам, а почему мы не можем эту пятиметровую горку домой взять? Мам, а почему у меня день рождения так не скоро, а я хочу завтра? Мам, а почему я не гепард?". И так далее", - пожаловалась многодетная мать.

Модель добавила в список пункты про переодевание детей, их ночные просьбы, школьные уроки, а также "драки, споры, ссоры, визги, оры, бесконечный круговорот хотелок, кружков, занятий". Она также поинтересовалась у подписчиц, что им больше всего не нравится в роли мам.

"Когда уже лег спать и говорит: я пить хочу"; "Ненавижу наварить макароны, а нужно было рисик"; "Наступать на разбросанное лего", - написали поклонницы модели в комментариях.

Оксана Самойлова и рэпер Джиган в браке с 2012 года. Пара воспитывает четверых детей: дочерей Ариелу, Лею, Майю и сына Давида.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Оксана Самойлова с детьми
Оксана Самойлова с детьми
Оксана Самойлова и Джиган с детьми
Оксана Самойлова и Джиган с детьми
Оксана Самойлова, Джиган и их дети
Оксана Самойлова, Джиган и их дети
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.