"Почему я не гепард": Самойлова рассказала, что ненавидит в материнстве

Модель поделилась подробностями личной жизни

Жена рэпера Джигана и многодетная мать Оксана Самойлова призналась, что ей больше всего не нравится в материнстве. 32-летняя девушка – мама четверых детей.

Самойлова заявила, что устает отвечать на "необъяснимые" вопросы детей. "Этот пункт заслуживает отдельной слезы. Типа: "Мам, а почему я не могу стать птицей? Мам, а почему мы не можем эту пятиметровую горку домой взять? Мам, а почему у меня день рождения так не скоро, а я хочу завтра? Мам, а почему я не гепард?". И так далее", - пожаловалась многодетная мать.

Модель добавила в список пункты про переодевание детей, их ночные просьбы, школьные уроки, а также "драки, споры, ссоры, визги, оры, бесконечный круговорот хотелок, кружков, занятий". Она также поинтересовалась у подписчиц, что им больше всего не нравится в роли мам.

"Когда уже лег спать и говорит: я пить хочу"; "Ненавижу наварить макароны, а нужно было рисик"; "Наступать на разбросанное лего", - написали поклонницы модели в комментариях.

Оксана Самойлова и рэпер Джиган в браке с 2012 года. Пара воспитывает четверых детей: дочерей Ариелу, Лею, Майю и сына Давида.

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