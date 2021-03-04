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Анна Седокова объяснила, почему ушла с программы Максима Галкина

15:47
  • четверг
  • 04 марта 2021

Певица поблагодарила фанатов за поддержку

Певица Анна Седокова объяснила скандал на шоу, ведущим которого является Максим Галкин. Ранее артистка покинула студию телеведущего после того, как в эфире телеканала показали сюжет о ее личной жизни.

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"Я приходила на передачу "Женщина, которая добилась", чтобы поделиться секретами по бизнесу, а не чтоб трусы стирали мои. Трусы свои я стираю сама дома", - заявила Седокова в инстаграме, поблагодарив фанатов за поддержку.

В сентябре прошлого года Анна Седокова вышла замуж в третий раз. Избранником певицы стал баскетболист Янис Тимма.

Седокова впервые вышла замуж в 2004 году за футболиста Валентина Белькевича. Вместе пара прожила почти два года. Сейчас они воспитывают дочь Алину. Еще одна дочь Седоковой - Моника - родилась в браке с бизнесменом Максимом Чернявским. У певицы также есть сын Гектор - от бизнесмена Артема Комарова (женаты Анна и Артем не были).

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