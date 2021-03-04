Назван лучший препарат для снижения температуры

Варианта два, но один из них предпочтительнее

Специалисты испанского университета Наварры выяснили, что для снижения температуры лучше применять парацетамол и ибупрофен в зависимости от симптомов, пишет 20 minutos.

Первый, отмечают эксперты, не обладает противовоспалительными свойствами, но идеально подходит при легкой и умеренной боли, сопровождающейся лихорадкой. Побочных эффектов у лекарства нет, но при передозировке возможно поражение печени.

Что касается ибупрофена, то предпочтение все же следует отдавать именно ему. Препарат относится к группе нестероидных, его действие направлено на подавление синтеза ответственных за воспалительную реакцию и боль веществ.

Помогает он как при мигрени с температурой, так и при ревматических состояниях.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"