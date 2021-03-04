ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин рассказал об опыте ночного дежурства в больнице

16:15
  • четверг
  • 04 марта 2021

Глава государства сидел у постели больного профессора в годы студенчества

Президент России Владимир Путин в четверг поблагодарил волонтеров за работу во время пандемии коронавируса. Глава государства отметил несколько фамилий.

В частности, он назвал блестящим примером героизма и самоотверженного поведения во благо других людей работу ульяновского волонтера Светланы Анурьевой, которая до последнего помогала пожилым людям, несмотря на рак.

Упоминания во время встречи президента с волонтерами акции "Мы вместе" также удостоился волонтер Филипп Гулин, который три недели провел в больнице практически не отходя от ребенка, нуждающегося в помощи.

"Даже ночь провести в больнице - это тоже такая нагрузка и психологическая, и как угодно другая, но три недели - это молодец молодой человек, спасибо ему большое передайте", - подчеркнул президент.

Путин также рассказал, что во время студенчества он дежурил в больнице у палаты преподавателя.

"Я, когда учился в университете в Ленинграде... у нас заболел преподаватель, который преподавал нам логику, Поняцкий была его фамилия. И мы дежурили у него по ночам с друзьями моими, со студентами", - сказал глава государства (цитата по РИА Новости).

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.