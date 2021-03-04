Путин рассказал об опыте ночного дежурства в больнице

Глава государства сидел у постели больного профессора в годы студенчества

Президент России Владимир Путин в четверг поблагодарил волонтеров за работу во время пандемии коронавируса. Глава государства отметил несколько фамилий.

В частности, он назвал блестящим примером героизма и самоотверженного поведения во благо других людей работу ульяновского волонтера Светланы Анурьевой, которая до последнего помогала пожилым людям, несмотря на рак.

Упоминания во время встречи президента с волонтерами акции "Мы вместе" также удостоился волонтер Филипп Гулин, который три недели провел в больнице практически не отходя от ребенка, нуждающегося в помощи.

"Даже ночь провести в больнице - это тоже такая нагрузка и психологическая, и как угодно другая, но три недели - это молодец молодой человек, спасибо ему большое передайте", - подчеркнул президент.

Путин также рассказал, что во время студенчества он дежурил в больнице у палаты преподавателя.

"Я, когда учился в университете в Ленинграде... у нас заболел преподаватель, который преподавал нам логику, Поняцкий была его фамилия. И мы дежурили у него по ночам с друзьями моими, со студентами", - сказал глава государства (цитата по РИА Новости).

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