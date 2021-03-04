Путин отметил важность позитивного контента для молодежи

Та должна развиваться и самоутверждаться

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе" заявил, что для молодого поколения необходимо обеспечить условия постоянного развития.

"Лучше молодых людей занимать позитивным контентом, как сейчас модно говорить, тем, чтобы давать им возможность развиваться для того, чтобы они могли стать успешными в жизни, самоутвердиться", - цитирует Путина РИА "Новости".

По словам главы государства, в сегодняшнем интернете много опасностей - несовершеннолетних призывают на незаконные акции, распространяют порнографию, торгуют наркотиками, толкают детей к суициду.

В связи с этим, подчеркнул российский лидер, в обществе много дискуссий по поводу ограничений в Сети. Контроль действительно необходим, считает президент, иначе общество будет разрушаться изнутри.

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