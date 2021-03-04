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Путин отметил важность позитивного контента для молодежи

15:58
  • четверг
  • 04 марта 2021

Та должна развиваться и самоутверждаться

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе" заявил, что для молодого поколения необходимо обеспечить условия постоянного развития.

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"Лучше молодых людей занимать позитивным контентом, как сейчас модно говорить, тем, чтобы давать им возможность развиваться для того, чтобы они могли стать успешными в жизни, самоутвердиться", - цитирует Путина РИА "Новости".

По словам главы государства, в сегодняшнем интернете много опасностей - несовершеннолетних призывают на незаконные акции, распространяют порнографию, торгуют наркотиками, толкают детей к суициду.

В связи с этим, подчеркнул российский лидер, в обществе много дискуссий по поводу ограничений в Сети. Контроль действительно необходим, считает президент, иначе общество будет разрушаться изнутри.

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