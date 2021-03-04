Собянин: Станции метро "Пыхтино" и "Внуково" будут обслуживать около 350 тыс. человек

В 2023 году до аэропорта можно будет добраться на метро

До аэропорта на метро. Уже в 2023 году такая возможность будет у пассажиров столичной подземки. На Калининско-Солнцевской линии начались работы по продлению ветки. На новом участке, длиной почти шесть километров возведут две станции: "Внуково" и "Пыхтино". Платформу, которую строят в районе одноимённой деревни, осмотрел сегодня мэр Москвы. Сергей Собянин рассказал, что новый участок подземки улучшит транспортное сообщение для более чем 350 тысяч жителей столицы.

На глубине 30 метров под землей уже угадываются очертания будущей станции. Сейчас работы выполнены на 20%. В ближайшее время здесь ожидают "Наталию" и "Розу" - два тоннелепроходческих щита.

"В настоящий момент выполнены ограждающие конструкции, разработан котлован, приступили полноценно к возведению монолитных конструкций. В ближайшее время произойдет старт тоннелепроходческого комплекса от "Пыхтино" до станции "Рассказовка", - сообщил заместитель гендиректора компании-подрядчика Олег Загребнев.

Станции "Пыхтино", а затем и "Внуково" станут завершением Калининско-Солнцевской линии. Ее длина таким образом составит более 30 километров. Впервые в истории столичной подземки метро придёт в аэропорт. Ход работ осмотрел мэр Сергей Собянин.

"Уникальный проект. Впервые в истории города Москвы метро дойдет до столичного аэропорта "Внуково". В мировой практике мало где городское метро доходит до аэропортов. Практически таких проектов не существует. Проект сложный, по сути идёт продолжение Солнцевской ветки метро, которая является одной из самых протяженных в московском метро", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Чем ближе к аэропорту, тем отчетливее воздушная тематика. На одной из путевых стен разместится хронологическая лента с чертежами советских самолетов от винтовых АНТ-3 до сверхзвукового Ту-160, другая стена будет иметь панорамное остекление. Потолок украсят световые конструкции в виде цилиндров-турбин, в зоне эскалаторов решено разместить модель самолёта Ту-144. Все это, по мнению строителей, сделает "Пыхтино" одной из самых красивых современных станций московского метро. С практической точки зрения она будет полезна сотням тысяч жителей ближайших посёлков. Как отметил Сергей Собянин, в этих районах хорошее наземное транспортное сообщение, но теперь появится и подземка.

"Мы в предыдущее время разрабатывали проекты планировки территории и согласовывали с жителями, делали так, чтобы это было максимально комфортно для прилегающих районов. В целом, когда ветка дойдет до "Внуково", она будет, вот эти две станции, будут обеспечивать около 350 тысяч жителей", - сказал Собянин.

Конечная станция Калининско-Солнцевской линии "Внуково" будет интегрирована с МЦД. Всё это вместе с железнодорожным экспрессом в разы увеличит транспортную доступность аэропорта. На этом участке у строителей - ещё один большой проект. Метромост длиной 460 метров проходит над рекой Ликова. Его готовность – 70%. Пыхтинский метромост станет вторым по протяженности из 12 подобных в Москве. В планах в этом году завершить строительство 11 станций метро.

Павел Прокопенко. Илья Ушаков, Владимир Черных. "ТВ Центр".

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