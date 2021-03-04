Угроза 4-й волны в США и ужесточения в Европе: ситуация с COVID-19 в мире

На Западе сохраняется проблема с вакцинацией населения

Во всем мире с начала пандемии коронавируса диагностировано более 115 миллионов случаев заболевания, выздоровели более 89 миллионов человек. По данным университета Джонса Хопкинса, наибольшее число больных ковидом зафиксировано в США. Сложной остается ситуация и в европейских странах. Греция заявила, что переходит от уровня повышенной опасности к кризисному состоянию.

Реанимации переполнены, а число заболевших только растет. Афины и столичный регион Аттика уже даже не в красной, а в бордовой зоне опасности, говорит греческий министр здравоохранения.

"Мы переходим от уровня повышенной опасности к кризисному управлению. И реализуем план действий в чрезвычайных ситуациях", - сказал Василис Кикилиас, министр здравоохранения Греции.

Третья волна COVID-19 подошла к берегам Эллады еще в начале февраля, а теперь накрывает всю страну. В столичном регионе выходить из дома впредь можно только по необходимости. А покидать свой район и вовсе запрещено.

Вновь ужесточает ограничения и Италия. В северной провинции Брешиа обнаружен новый "нигерийский" штамм вируса, который, по предварительным данным, не чувствителен к имеющимся у итальянских медиков вакцинам. При том, что их сейчас катастрофически не хватает. Ряд муниципалитетов, граничащих с Сан-Марино, уже обратились к его властям с просьбой: разрешить итальянцам, которые работают в соседнем государстве, привиться закупленным местными властями российским "Спутником V". Практика, уверен лидер партии "Лига" Маттео Сальвини, вполне разумная.

"Мои поздравления Сан-Марино, где смогли обеспечить себя вакциной. Поскольку европейские вакцины так и не приходят, считаю, что справедливо искать их там, где они есть", - заявил Сальвини.

Проблемы с вакцинацией и во Франции. При этом число больных коронавирусом продолжает оставаться высоким.

В Германии локдаун продлили до 28 марта. Правда, небольшие послабления все же будут. Со следующей недели откроют книжные и цветочные магазины, салоны красоты и автошколы. Но с возможностью отыграть все назад.

"В Европе очень много драматичных примеров третьей волны коронавируса, нам необходимо учитывать эту опасность. Если заболевших будет больше 100 человек на 100 тысяч населения в течение трех дней, мы предусмотрели экстренный механизм, чтобы затормозить снятие ограничений и вернуть все на предыдущий этап", - сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

В Бразилии пока даже не обещают послаблений. Страна второй день подряд продолжает бить собственные антирекорды по количеству смертей от COVID-19. 1910 человек за сутки. Местные жители требуют от властей решительных действий.

- Я волнуюсь, но у нас много физических и психологических потребностей. Нам нужно работать, нам нужно выходить на улицу, зарабатывать деньги и зарабатывать на хлеб.

Не лучше дела и в Соединенных Штатах. По словам главного инфекциониста страны, власти до сих пор не могут добиться системного подхода в борьбе с заболеванием. В штате Техас - крупнейшем в стране – решают, что носить маски больше не обязательно. И даже мнение президента им не указ.

"Считаю, что это большая ошибка. Последнее, что нам нужно, так это образ мышления неандертальцев, сводящийся к тому, что все хорошо, и можно снять маски", - сказал президент США Джо Байден.

При этом США с почти 29 миллионами случаев коронавируса по-прежнему на первом месте в мире. И число заболевших продолжает расти. Такими темпами, говорят специалисты, стране не стоит ожидать быстрого окончания пандемии, а стоит готовиться к ее четвертой волне.

Екатерина Выскребенцева, Лилия Акиньшина. "ТВ Центр".

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